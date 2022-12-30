Як безпечно їздити на автомобілі взимку

Взимку, через складніші погодні умови, підвищується ризик ДТП та інші небезпечні ситуації на дорозі. Як безпечно їздити взимку допоможуть поради автомобілістів.

Технічним станом автомобіля потрібно стежити цілий рік, особливо взимку. Раптова несправність може спричинити серйозну ДТП. Експерти розповіли як водіям убезпечити себе на дорозі взимку.

Як безпечно їздити на авто взимку

Повний бензобак. Взимку витрати палива сильно зростають, а через недостатню кількість пального в бензобаку там може конденсуватися волога, що призводить до проблем із двигуном.

Взимку витрати палива сильно зростають, а через недостатню кількість пального в бензобаку там може конденсуватися волога, що призводить до проблем із двигуном. Слідкуйте за шинами. Взимку варто подбати про гарні шини, адже зчеплення із дорогою значно зменшується. Регулярно перевіряйте тиск та на зношування протектора.

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Плавне прискорення. Уникайте різких прискорень взимку, щоб не пробуксовувати. Також це може призвести до втрати контролю над авто. Рушати з місця на слизькому снігу або льоду можна на другій передачі.

Уникайте різких прискорень взимку, щоб не пробуксовувати. Також це може призвести до втрати контролю над авто. Рушати з місця на слизькому снігу або льоду можна на другій передачі. Уникайте різких маневрів. Шини швидше втрачають зчеплення з дорогою на слизькій поверхні. Знизьте середню швидкість руху та повертайте повільно.

Шини швидше втрачають зчеплення з дорогою на слизькій поверхні. Знизьте середню швидкість руху та повертайте повільно. Гальмуйте заздалегідь. Починайте гальмувати раніше, адже взимку гальмівний шлях автомобіля може збільшитися вдвічі.

Уникайте блокування коліс. У старих авто без системи ABS є високий ризик блокування коліс під час гальмування. Натискайте на педаль гальма кілька разів поспіль пульсуючими рухами, для правильної зупинки..

У старих авто без системи ABS є високий ризик блокування коліс під час гальмування. Натискайте на педаль гальма кілька разів поспіль пульсуючими рухами, для правильної зупинки.. Уникайте одночасних маневрів. Не намагайтесь одночасно загальмувати та повернути на автомобілі взимку. На морозах виконуйте маневри по черзі, щоб не втратити контроль над авто.

Не намагайтесь одночасно загальмувати та повернути на автомобілі взимку. На морозах виконуйте маневри по черзі, щоб не втратити контроль над авто. Стежте за дорогою уважніше.. Взимку, особливо за поганих погодних умов, варто бути більш сфокусованим на дорозі.

Взимку тривала подорож може обернутись згубним розвитком подій, адже авто може раптово заглухнути та перестати заводитись. Як зігрітись у машині, що не їде, читайте у нашому матеріалі.

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