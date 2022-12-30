Как безопасно ездить на автомобиле зимой
Зимой из-за более сложных погодных условий повышается риск ДТП и другие опасные ситуации на дороге. Как безопасно ездить зимой помогут советы автомобилистов.
Техническим состоянием автомобиля нужно следить круглый год, особенно зимой. Внезапная неисправность может привести к серьезному ДТП. Эксперты рассказали, как водителям обезопасить себя на дороге зимой.
Как безопасно ездить на авто зимой
- Полный бензобак. Зимой расход топлива сильно возрастает, а из-за недостаточного количества топлива в бензобаке там может конденсироваться влага, что приводит к проблемам с двигателем.
- Следите за шинами. Зимой следует позаботиться о хороших шинах, ведь сцепление с дорогой значительно уменьшается. Регулярно проверяйте давление и на износ протектора.
- Плавное ускорение. Избегайте резких ускорений зимой, чтобы не пробуксовываться. Также это может привести к потере контроля над автомобилем. Трогаться с места на скользком снегу или льду можно на второй передаче.
- Избегайте резких маневров. Шины быстрее теряют сцепление с дорогой на скользкой поверхности. Снизьте среднюю скорость движения и медленно поворачивайте.
- Тормозите заранее. Начинайте тормозить раньше, ведь зимой тормозной путь автомобиля может увеличиться вдвое.
- Избегайте блокировки колес. У подержанных авто без системы ABS имеется высокий риск блокировки колес во время торможения. Нажимайте на педаль тормоза несколько раз подряд пульсирующими движениями для правильной остановки.
- Избегайте одновременных маневров. Не пытайтесь одновременно затормозить и вернуть на автомобиле зимой. На морозах выполняйте поочередно маневры, чтобы не потерять контроль над авто.
- Следите за дорогой повнимательнее.. Зимой, особенно при плохих погодных условиях, следует быть более сфокусированным на дороге.
Зимой продолжительное путешествие может обернуться губительным развитием событий, ведь авто может внезапно заглохнуть и перестать заводиться. Как согреться в неедущей машине читайте в нашем материале.
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