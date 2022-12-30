Как безопасно ездить на автомобиле зимой

Зимой из-за более сложных погодных условий повышается риск ДТП и другие опасные ситуации на дороге. Как безопасно ездить зимой помогут советы автомобилистов.

Техническим состоянием автомобиля нужно следить круглый год, особенно зимой. Внезапная неисправность может привести к серьезному ДТП. Эксперты рассказали, как водителям обезопасить себя на дороге зимой.

Как безопасно ездить на авто зимой

Полный бензобак. Зимой расход топлива сильно возрастает, а из-за недостаточного количества топлива в бензобаке там может конденсироваться влага, что приводит к проблемам с двигателем.

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Следите за шинами. Зимой следует позаботиться о хороших шинах, ведь сцепление с дорогой значительно уменьшается. Регулярно проверяйте давление и на износ протектора.

Зимой следует позаботиться о хороших шинах, ведь сцепление с дорогой значительно уменьшается. Регулярно проверяйте давление и на износ протектора. Плавное ускорение. Избегайте резких ускорений зимой, чтобы не пробуксовываться. Также это может привести к потере контроля над автомобилем. Трогаться с места на скользком снегу или льду можно на второй передаче.

Избегайте резких ускорений зимой, чтобы не пробуксовываться. Также это может привести к потере контроля над автомобилем. Трогаться с места на скользком снегу или льду можно на второй передаче. Избегайте резких маневров. Шины быстрее теряют сцепление с дорогой на скользкой поверхности. Снизьте среднюю скорость движения и медленно поворачивайте.

Тормозите заранее. Начинайте тормозить раньше, ведь зимой тормозной путь автомобиля может увеличиться вдвое.

Начинайте тормозить раньше, ведь зимой тормозной путь автомобиля может увеличиться вдвое. Избегайте блокировки колес. У подержанных авто без системы ABS имеется высокий риск блокировки колес во время торможения. Нажимайте на педаль тормоза несколько раз подряд пульсирующими движениями для правильной остановки.

У подержанных авто без системы ABS имеется высокий риск блокировки колес во время торможения. Нажимайте на педаль тормоза несколько раз подряд пульсирующими движениями для правильной остановки. Избегайте одновременных маневров. Не пытайтесь одновременно затормозить и вернуть на автомобиле зимой. На морозах выполняйте поочередно маневры, чтобы не потерять контроль над авто.

Не пытайтесь одновременно затормозить и вернуть на автомобиле зимой. На морозах выполняйте поочередно маневры, чтобы не потерять контроль над авто. Следите за дорогой повнимательнее.. Зимой, особенно при плохих погодных условиях, следует быть более сфокусированным на дороге.

Зимой продолжительное путешествие может обернуться губительным развитием событий, ведь авто может внезапно заглохнуть и перестать заводиться. Как согреться в неедущей машине читайте в нашем материале.

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