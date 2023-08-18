Як швидко почистити запечені баклажани та не обпектись: порада шеф-кухаря (відео)

Якщо ви завжди мріяли приготувати страву з цього смачного овоча, але боялися моменту очищення, то настав час вивчити простий та ефективний спосіб від шеф-кухаря.

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Андрій Величко – видатний кулінарний майстер, що пройшов навчання в Інституті Поля Бокюза, відомого засновника "нової французької кухні". Його вміння і талант робити смачні страви вразили багатьох, і тепер він поділяється корисними порадами та рецептами з прихильниками кулінарного мистецтва на своїй сторінці в Facebook.

У недавньому відео, Андрій Величко продемонстрував простий та ефективний спосіб очищення запечених баклажанів, використовуючи лише ложку. Він наголосив на важливості попереднього спалювання шкірки баклажана під час запікання.

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Таким чином, навіть якщо ви раніше уникали баклажанів через їхню обробку, цей простий трюк від шеф-кухаря може надихнути вас на нові кулінарні експерименти. Відтепер приготування страв з баклажанами стане ще більш простим та захоплюючим заняттям.

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