Як швидко зварити буряк: одна проста хитрість

Досвідчені кухарі розкрили маленьку хитрість, яка дає змогу скоротити час приготування буряка та деяких інших овочів, коли часу на довге відварювання не вистачає. Цей спосіб також підходить для швидкого варіння картоплі та моркви

Щоб швидко зварити буряк для салату чи будь-якої іншої страви за лічені хвилини, потрібно знати цей простий секрет. Все що вам знадобиться, це поліетиленовий пакет та мікрохвильова піч.

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Буряк потрібно помити та покласти його в пакет. Коренеплід краще брати середнього розміру, щоб процес приготування заняв ще менше часу. Складіть овочі та полийте їх невеликою кількістю чистої води. Зав'яжіть пакет та зробіть у ньому кілька маленьких проколів, щоб виходило повітря.

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Після чого овочі слід відправити в мікрохвильову піч на 10-15 хвилин. Якщо буряк великого розміру – ставте довший проміжок часу. Коли мікрохвильовка закінчить готувати овочі, дістаньте їх, та перевірте готовність.

Для приготування картоплі чи моркви таким способом, мікрохвильовку потрібно вмикати приблизно на 7 хвилин. Таким чином у вас вийдуть соковиті й ароматні овочі, які збагатять смак вашої страви.

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