Как быстро сварить свеклу: одна простая хитрость

Опытные повара раскрыли маленькую хитрость, позволяющую сократить время приготовления свеклы и других овощей, когда времени на долгое отваривание не хватает. Этот способ также подходит для быстрой варки картофеля и моркови.

Чтобы быстро сварить свеклу для салата или любого другого блюда в считанные минуты, нужно знать этот простой секрет. Все что вам понадобится, это полиэтиленовый пакет и микроволновка.

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Свеклу нужно помыть и положить в пакет. Корнеплод лучше брать среднего размера, чтобы процесс приготовления занял еще меньше времени. Составьте овощи и полейте их небольшим количеством чистой воды. Завяжите пакет и сделайте в нем несколько проколов, чтобы выходил воздух.

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После чего овощи следует отправить в микроволновку на 10-15 минут. Если свекла большого размера – ставьте более длинный промежуток времени. Когда микроволновка перестанет готовить овощи, достаньте их и проверьте готовность.

Для приготовления картофеля или моркови таким способом микроволновку нужно включать примерно на 7 минут. Таким образом у вас получатся сочные и ароматные овощи, которые обогатят вкус вашего блюда.

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