Як ефективно простерилізувати банки: топ-3 способи

Літо – пора заготовок. Тому для кожної господині стають актуальними не лише рецепти різноманітних закруток, але й питання стерилізації банок та кришок. Як можна просто та швидко простерилізувати банки розповість UaPortal.

Способи стерилізації

Духовка

Помийте та поставте банки в холодну духовку дном донизу або вгору. Металеві кришки без гумки також покладіть у духовку разом з банками.

Стерилізуйте банки при температурі 100-110 градусів протягом 20 хвилин. Дочекайтесь їх охолодження та лише тоді діставайте за допомогою сухого рушника.

Мікрохвильовка

Налийте в кожну банку 1,5 – 2 сантиметри води. Виставте піч на максимальну потужність на 3-5 хвилин. Так можна стерилізувати лише банки. Кришки в мікрохвильовці не стерилізують.

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Пароварка

Налийте у пароварку трохи води та покладіть туди кришки. Встановіть насадку для приготування на пару, на яку поставте перевернуті банки та включіть режим приготування на пару.

Малі банки стерилізують на пару 6-8 хвилин;

банки 1-2 літри – 10-15 хвилин;

3 літри та більше – 20 хвилин.

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