Как эффективно простерилизовать банки: топ-3 способа

Лето – пора заготовок. Поэтому для каждой хозяйки становятся актуальными не только рецепты разнообразных закруток, но и стерилизация банок и крышек. Как можно просто и быстро простерилизовать банки, расскажет UaPortal.

Способы стерилизации

Духовка

Вымойте и поставьте банки в холодную духовку дном вниз или вверх. Металлические крышки без резинки также уложите в духовку вместе с банками.

Стерилизуйте банки при температуре 100–110 градусов в течение 20 минут. Дождитесь их охлаждения и доставайте с помощью сухого полотенца.

Микроволновка

Налейте в каждую банку 1,5 – 2 сантиметра воды. Выставьте печь на максимальную мощность на 3-5 минут. Так можно стерилизовать только банки. Крышки в микроволновке не стерилизуют.

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Пароварка

Налейте в пароварку немного воды и положите крышки. Установите насадку для приготовления на пару, на которую поставьте перевернутые банки и включите режим приготовления на пару.

Малые банки стерилизуют на пару 6-8 минут;

банки 1-2 литра – 10-15 минут;

3 литра и больше – 20 минут.

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