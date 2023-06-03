Как не сломать растения шлангом, поливая их: лайфхак с бутылками от вина

Полив огорода может казаться простой задачей, но часто шланг мешает и повреждает растения, когда передвигается по грядкам. Но есть простой трюк, который поможет избежать таких проблем.

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Один из сообразительных приемов, которые используют опытные садоводы, заключается в применении пустых стеклянных бутылок, преимущественно длинных из винной тары.

Сначала вставьте бутылки с горлышками в землю по периметру каждой грядки. Это создаст барьер, который шланг не сможет справиться, но сможет обойти.

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Если у вас нет стеклянных бутылок, то можно использовать деревянные или металлические колодки. Важно, чтобы опоры были достаточно крепкими, чтобы выдержать давление воды в шланге. Если колышки недостаточно устойчивы, они могут свалиться, тогда этот способ может утратить эффективность.

Напомним, как выращивать растения на солнечной стороне.

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