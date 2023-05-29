Садоводы рассказали, как правильно выращивать растения на солнечной стороне

Некоторые растения преуспевают на солнце, а другие часто могут быть повреждены прямыми лучами. Садоводам важно понимать, что нужно растениям, чтобы защитить их от солнца.

Ник Вуд, эксперт по садоводству, поделился советами, как помочь растениям выжить на солнце. Он рассказал, о чем нужно позаботиться в саду, когда погода начинает налаживаться, пишет Express.co.uk.

Некоторые участки сада могут получать больше солнца, чем другие, поэтому садоводам важно уделить немного времени, чтобы ознакомиться с процветающими на солнце растениями и растениями, которые этого не делают.

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Кроме этого следует поливать растения до или после того, как солнце достигнет пика на небе. Полив растений в самую жаркую точку дня не принесет пользы, поскольку солнце высушит воду.

Это нужно делать, когда немного прохладнее, чтобы дать растениям возможность действительно все впитать. Садоводам следует избегать мнения, что растения нуждаются в большей воде во время жары, поскольку это не обязательно правда.

Также следует избегать использования удобрений, потому что когда они вносятся, это стимулирует рост растения, то есть нужно больше питательных веществ и воды. Это будет трудно выполнить в жарких условиях, почва будет высыхать быстрее, и растение не сможет должным образом поглощать воду в жару.

Можно также использовать простыни или сетчатые шторы, чтобы создать растениям тень. Это позволит легче перенести жаркий период.

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