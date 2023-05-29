Садівники розповіли, як правильно вирощувати рослини на сонячній стороні

Деякі рослини процвітають на сонці, а інші часто можуть бути пошкоджені прямими променями. Садівникам важливо розуміти, що потрібно рослинам, щоб захистити їх від сонця.

Нік Вуд, експерт із садівництва, поділився порадами, як допомогти рослинам вижити на сонці. Він розказав, про що потрібно подбати у саду, коли погода починає налагоджуватися, пише Express.co.uk.

Деякі ділянки саду можуть отримувати більше сонця, ніж інші, тому садівникам важливо приділити трохи часу, щоб ознайомитися з рослинами, які процвітають на сонці, і рослинами, які цього не роблять.

Читайте також: Забудьте про цю проблему назавжди: яким боком правильно садити цибулини квітів у ґрунт

Відео дня

Окрім цього варто поливати рослини до або після того, як сонце досягне піку на небі. Полив рослин у найспекотнішу точку дня не принесе користі, оскільки сонце висушить воду.

Це потрібно робити, коли трохи прохолодніше, щоб дати рослинам можливість дійсно все ввібрати. Садівникам слід уникати думки, що рослини потребують більше води під час спеки, оскільки це не обов’язково правда.

Також слід уникати використання добрив, тому що коли вони вносяться, це стимулює ріст рослини, тобто потрібно більше поживних речовин і води. Це буде важко виконати в жарких умовах, ґрунт висихатиме швидше, і рослина не зможе належним чином поглинати воду в спеку.

Можна також використати простирадла або сітчасті штори, щоб створити рослинам тінь. Це дозволить легше перенести жаркий період.

Нагадаємо, що один з TikTok-блогерів поділився цікавим прийомом для посадки помідорів. За його словами, дійсно працює.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!