Як позбутись зайвої вологи в приміщенні: лайфхак зі шкарпетками

Занадто висока вологість повітря в вашому будинку може сприяти розвитку шкідливої цвілі та грибка, а також призводити до запотівання вікон та дзеркал.

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Однак, існують прості і ефективні способи позбутися від цих проблем, про які розвів "Телеграф". Організування ефективної вентиляції та регулярне провітрювання приміщень допоможуть уникнути надмірної вологості в будинку.

Проте, якщо вам потрібно негайно зменшити вологість у приміщенні, ви можете використовувати домашні поглиначі вологи, які не лише допоможуть усунути цю проблему, але й поглинуть неприємні запахи. Усі необхідні інгредієнти для створення цих поглиначів можуть вже бути в наявності у вас вдома.

Для виготовлення такого поглинача вам знадобляться рис і чай, і навіть ароматизований чай буде підходити. Кожен з цих інгредієнтів відмінно поглинає вологу та нейтралізує неприємні запахи. Просто змішайте сухий рис та чай у пропорціях 2:1 і належним чином запакуйте отриману суміш у лляні мішечки. Ви також можете використовувати бавовняні шкарпетки, якщо мішечків немає під рукою.

Докладно зав'яжіть мішечки або шкарпетки і розташуйте їх у тих місцях, де потрібно знизити вологість та усунути запахи. Цей простий і доступний метод допоможе створити комфортну атмосферу в вашому будинку, забезпечивши при цьому приємний аромат, якщо ви використовуєте ароматизований чай.

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