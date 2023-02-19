Наче кадри з зоряних війн: бійці ЗСУ показали видовищне відео бою українських БМП на Бахмутському напрямку

Українські бійці за допомогою бойових машин піхоти нищать ворога на Бахмутському напрямку. Кадрами роботи захисників поділилося українське Міноборони.

Оборонне відомство опублікувало кадри, як наші бійці боронять країну на БПМ. Відео з'явилося у Телеграм-каналі Міністерства оборони України 19 лютого.

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Зазначається, що на цьому відео показано роботу бійців 93 окремої механізованої бригади Холодний Яр.

Відео дня

"Видовищне відео роботи БМП-2 різних підрозділів 93-ї бригади Холодний Яр. Нині на Бахмутському напрямку бронегрупи відіграють визначну роль у підтримці піхоти. Це складна і надзвичайно ризикована робота, адже екіпажі зазвичай ведуть вогонь по ворогу впритул", – прокоментували кадри в МОУ.

Нагадаємо, раніше оператори дронів поблизу Вугледара зняли на відео знищення кількох одиниць ворожої техніки. У кадр потрапив й російський солдат, що намагався втекти якомога далі від підбитого танка.

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