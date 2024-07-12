Як можна перевірити бронювання від мобілізації: не обов'язково йти до ТЦК

В Україні триває мобілізація, однак певні категорії населення мають право оформити бронювання. Бронь надається за рішенням Мінекономіки за списками, які погоджуються з Міноборони.

Самостійно перевірити, чи є бронь від мобілізації можна декількома способами. Про це повідомляють Факти ICTV.

Перевірити наявність броні від мобілізації можна, звернувшись до керівництва компанії. Підприємства подають списки для бронювання працівників та отримують рішення від відповідного органа. У керівника мають бути списки осіб, яких було заброньовано.

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Перевірити наявність бронювання також можна, звернувшись безпосередньо до вашого територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Співробітники ТЦК зможуть надати актуальну інформацію, чи отримали ви бронювання від мобілізації.

Іншим варіантом перевірити бронь від мобілізації є застосунок "Резерв+".

Для цього:

авторизуйтеся в застосунку;

подивіться інформацію в електронному військово-обліковому документі.

Електронний військово-обліковий документ містить всю інформацію з реєстру Оберіг, зокрема й наявність відстрочки або бронювання. Якщо виникнуть питання, то працівники ТЦК зможуть перевірити необхідну інформацію за QR-кодом.

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