Як не втратити виплати за 3 місяці при виході на пенсію

Деякі громадяни України, які перетнули позначку у 60 років, чекають із нетерпінням початку процедури оформлення своєї пенсії. Проте важливо пам'ятати, що навіть найменша помилка чи затримка може призвести до втрати частини пенсійних виплат.

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Пенсійний фонд України наголошує, що звернення для призначення пенсії може бути подане в будь-який час після досягнення віку, необхідного для отримання пенсії.

Якщо звернення щодо пенсії подається протягом трьох місяців з моменту досягнення пенсійного віку, то пенсія призначається з дня, наступного за днем досягнення цього віку (згідно із статтею 45 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування"). Важливо враховувати, що днем звернення за призначенням пенсії вважається день прийняття відповідної заяви разом із необхідними документами органом Пенсійного фонду України.

У випадку, якщо пенсіонер подасть заяву до Пенсійного фонду пізніше, ніж через 3 місяці після досягнення пенсійного віку, пенсія буде призначена згідно з подальшими термінами. Це означає, що пенсіонер може втратити певну частину своїх пенсійних виплат. Тому важливо своєчасно звертатися за призначенням пенсії та дотримуватися встановлених строків.

Нагадаємо, експерт з питань соціальної політики Андрій Павловський розповів, чи зміниться розмір мінімальної пенсії до кінця 2023 року.

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