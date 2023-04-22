Як ніколи не плутати педалі авто: простий лайфхак для починаючих водіїв

Дії початківців, які тільки закінчили автошколу і нещодавно стали водіями, ще не автоматизовані, тому інколи може виникнути проблема переплутання педалей зчеплення, гальма і газу під час водіння, що може призвести до трагічних наслідків.

Апостроф поділився простим життєвим прийомом, який допоможе закарбувати в пам'яті, які саме педалі слід натискати. Водії не повинні прив'язувати до ніг "сіно" та "солому".

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Для того, щоб уникнути плутанини з педалями, автомобілістам потрібно спочатку засвоїти, що їхня нога не повинна висіти в повітрі, а повинна мати опору. Щоб забезпечити фіксацію ноги, треба помістити п'ятку правої ноги між педалями газу та гальма.

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Цей прийом дозволить водію запам'ятати, що газ знаходиться праворуч, а гальмо – ліворуч, і з легкістю натискати потрібну педаль.

Ліву ногу завжди слід тримати з упором в підлогу біля педалі зчеплення. Якщо ви кермуєте автівкою з автоматичною коробкою передач, то професійні водії радять все ж застосовувати одну – праву ногу для газу та гальм.

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