Как никогда не путать педали авто: простой лайфхак для начинающих водителей

Действия начинающих, только закончивших автошколу и недавно ставших водителями, еще не автоматизированы, поэтому иногда может возникнуть проблема перепутывания педалей сцепления, тормоза и газа во время вождения, что может привести к трагическим последствиям.

Апостроф поделился простым жизненным приемом, который поможет запечатлеть в памяти, какие именно педали следует нажимать. Водители не должны привязывать к ногам "сено" и "солому".

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Чтобы избежать путаницы с педалями, автомобилистам нужно сначала усвоить, что их нога не должна висеть в воздухе, а должна иметь опору. Чтобы обеспечить фиксацию ноги, следует поместить пятку правой ноги между педалями газа и тормоза.

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Этот прием позволит водителю запомнить, что газ находится справа, а тормоз – слева, и с легкостью нажимать нужную педаль.

Левую ногу всегда следует держать с упором в пол у педали сцепления. Если вы управляете автомобилем с автоматической коробкой передач, то профессиональные водители советуют все же применять одну – правую ногу для газа и тормозов.

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