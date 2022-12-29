Як обманути тіло, якщо ви замерзли: 5 ефективних способів

Мало того, що українці мають проблеми з опаленням та постачанням електроенергії через ворожі обстріли, так і зимові морози є досить сильним стресом для організму людини.

Ми знайшли декілька ефективних способів обманути своє тіло, які допоможуть зігрітися без світла та опалення.

Використовуйте дихальні техніки. Зробіть глибокий подих. На видиху скоротіть м’язи живота й таза. Інша техніка передбачає, що треба стиснути задню стінку горла, повільно вдихаючи та видихаючи через ніс. Звуження створює більше роботи для м’язів, які беруть участь у диханні. Це, сприяє створенню внутрішнього тепла, а люди, які практикують медитацію, радять візуалізувати полум'я. З'їжте жирний продукт. Це радять навіть альпіністи в горах. Продукти зі значним вмістом жиру генерують тепло та зігрівають. Жир повільно рухається через травну систему, надовше забезпечуючи вас теплом. Наприклад гарячий шоколад з половиною шматка масла – це приємний на смак напій, який швидко зігріє. Тримайте горло у теплі. Носіть шарф у холодну пору року, так ви довше відчуватимете тепло. Але зав'язуйте його правильно, щільно прикривши горло. Тепло вдягайтесь. Пам'ятайте про те, що чим більше шарів одягу – тим тепліше. Якщо у вас немає можливості одягтись, а зігрітись треба вже зараз, треба накинути на себе будь-який матеріал, який створить додатковий шар повітря між тілом та холодом ззовні. Надягніть щільний нижній шар білизни або термобілизну. Не думайте про холод. Відомо, що теплі думки дійсно можуть зігріти. Науково доведено, що радісні думки позитивно впливають на організм, тому щоб саме обманути своє тіло, намагайтесь не зважати на холод та відволікайтесь на теплі думки.

Взимку тривала подорож може обернутись згубним розвитком подій, адже авто може раптово заглухнути та перестати заводитись. Як зігрітись взимку в машині, що не заводиться, читайте у нашому матеріалі.

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