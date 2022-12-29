Как обмануть тело, если вы замерзли: 5 эффективных способов

Мало того, что у украинцев есть проблемы с отоплением и поставкой электроэнергии из-за вражеских обстрелов, так и зимние морозы являются достаточно сильным стрессом для организма человека.

Мы обнаружили несколько эффективных способов обмануть свое тело, которые помогут согреться без света и отопления.

Используйте дыхательные техники. Сделайте глубокое дыхание. На выдохе сократите мышцы живота и таза. Другая техника подразумевает, что нужно сжать заднюю стенку горла, медленно вдыхая и выдыхая через нос. Сужение создает больше работы для участвующих в дыхании мышц. Это способствует созданию внутреннего тепла, а люди, практикующие медитацию, советуют визуализировать пламя. Съешьте жирный продукт. Это рекомендуют даже альпинисты в горах. Продукты со значительным содержанием жира генерируют тепло и согревают. Жир медленно двигается через пищеварительную систему, дольше снабжая вас теплом. К примеру горячий шоколад с половиной куска масла – это приятный на вкус напиток, который быстро согреет. Держите горло в тепле. Носите шарф в холодное время года, так вы дольше будете чувствовать тепло. Но завязывайте его правильно, плотно прикрыв горло. Тепло одевайтесь. Помните о том, что чем больше слоев одежды – тем теплее. Если у вас нет возможности одеться, а согреться нужно уже сейчас, нужно накинуть на себя любой материал, который создаст дополнительный слой воздуха между телом и холодом извне. Наденьте плотный нижний слой белья или термобелье. Не думайте о холоде. Известно, что тёплые мнения действительно могут согреть. Научно доказано, что радостные мысли положительно влияют на организм, поэтому чтобы именно обмануть свое тело, старайтесь не учитывать холод и отвлекайтесь на теплые мысли.

Зимой продолжительное путешествие может обернуться губительным развитием событий, ведь авто может внезапно заглохнуть и перестать заводиться. Как согреться зимой в не заводимой машине читайте в нашем материале.

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