Як перевести пенсійні виплати з пошти на банківську карту: пояснення

Пенсіонери в Україні мають можливість перевести отримання пенсійних виплат із "Укрпошти" на банківські установи, що дозволяє отримувати кошти швидше. Це можна зробити дистанційно через портал електронних послуг Пенсійного фонду України.

Виплата пенсій здійснюється або через відділення "Укрпошти", або через уповноважені банки, з яких отримувач може обирати. Для внутрішньо переміщених осіб, які отримали цей статус до 24 лютого 2022 року, виплати проводяться виключно через "Ощадбанк". Про це пише nv.

Щоб відкрити рахунок для пенсійних виплат, необхідно звернутися до банку, вибраного для обслуговування, і оформити спеціальний рахунок. Він повинен бути відкритий в уповноваженому банку, призначений для соціальних виплат і залишатися активним. Номер рахунку зазначається у форматі IBAN, який можна дізнатися у мобільному додатку банку або безпосередньо у відділенні.

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Для переведення пенсії з "Укрпошти" на банк через портал Пенсійного фонду потрібно підготувати сканкопії паспорта, ідентифікаційного коду та банківських реквізитів. Скановані документи мають бути чіткими, кольоровими та не перевищувати 1 Мб кожен.

Процедура переведення включає авторизацію в особистому кабінеті на порталі Пенсійного фонду за допомогою кваліфікованого електронного підпису, заповнення форми заяви про зміну способу виплати, прикріплення сканкопій документів і відправлення підписаної заяви. Результати опрацювання можна перевірити у розділі "Мої звернення" на порталі.

Таким чином, сучасні сервіси Пенсійного фонду спрощують процес отримання виплат, роблячи його зручнішим і швидшим.

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