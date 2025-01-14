Пів мільйона працівників потрібні вже зараз: які професії найдефіцитніші у 2025 році

У 2025 році Україні бракуватиме понад 500 тисяч кваліфікованих працівників, що створить значні труднощі для економіки країни. Найбільший дефіцит очікується серед технічних спеціалістів та представників робітничих професій.

Таку інформацію 11 січня озвучив президент Конфедерації роботодавців України Олексій Мірошниченко. Він підкреслив, що нестача кваліфікованих працівників уже сьогодні суттєво впливає на динаміку заробітних плат, що викликає запитання у фахівців-економістів на тлі зростання ВВП.

"ВВП зростає на 4%, тоді як заробітні плати збільшуються на 14%. Безумовно, зростання зарплат повинно випереджати зростання цін і ВВП, але не в настільки непропорційних масштабах", – зазначив Мірошниченко.

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Ще одним важливим чинником є конкуренція між державним і приватним секторами. Державні установи гарантують стабільність, тоді як приватні компанії пропонують вищі зарплати, щоб привабити професіоналів. За словами Мірошниченка, це спричиняє збільшення плинності кадрів та загострює конкуренцію за кваліфікованих спеціалістів.

Він також виділив кілька основних причин, які впливають на цю ситуацію:

Еміграція : Після початку повномасштабної війни та економічних труднощів багато українців виїхали до Європи в пошуках кращих заробітків.

: Після початку повномасштабної війни та економічних труднощів багато українців виїхали до Європи в пошуках кращих заробітків. Демографічний спад : Скорочення працездатного населення лише посилює кадровий дефіцит.

: Скорочення працездатного населення лише посилює кадровий дефіцит. Низький інтерес до робітничих професій: Молодь все рідше обирає технічні та робітничі спеціальності, що спричиняє дисбаланс на ринку праці.

Плани роботодавців на 2025 рік

За даними дослідження, проведеного Європейською Бізнес Асоціацією, 46% компаній мають намір збільшити кількість працівників, 7% планують скорочення штату, а 47% не передбачають змін у кадровій політиці.

Водночас головними викликами для ринку праці залишаються брак робочої сили, розбіжність між зарплатними очікуваннями кандидатів і можливостями бізнесу, а також мобілізація та трудова міграція за кордон.

Раніше ми розповідали про три сфери, де в Україні різко підвищили зарплати.

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