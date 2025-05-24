Як подати заяву на призначення пенсії онлайн: відповідь ПФУ
Подати заяву на призначення пенсії можна дистанційно — через вебпортал електронних послуг ПФУ. Це просто, швидко та зручно.
Головне управління Пенсійного фонду України в Чернівецькій області нагадало, як подати заяву на призначення пенсії онлайн. Інструкція проста та зручна у використанні.
Покрокова інструкція:
- Увійдіть до особистого кабінету на вебпорталі Пенсійного фонду, використовуючи кваліфікований електронний підпис (КЕП).
- У меню зліва оберіть розділ "Щодо пенсійного забезпечення", а далі пункт "Заява на призначення пенсії".
- Заповніть електронну форму: у полі "Вид пенсії" зі списку оберіть потрібну (за віком, по інвалідності, у разі втрати годувальника тощо).
- Завантажте заздалегідь підготовлені скан-копії документів, після чого натисніть "Сформувати заяву".
- Перевірте всі внесені дані, натисніть "Підписати та відправити до ПФУ".
- Відстежити статус обробки заяви можна в кабінеті у вкладці "Мої звернення".
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Вимоги до сканованих документів:
- Розмір кожного файлу — не більше 1 МБ.
- Допустимі формати: JPG, JPEG, PDF.
- Багатосторінкові документи необхідно сканувати повністю та об’єднувати в один файл.
- Скан-копії мають бути з оригіналів, чіткі, кольорові та добре читабельні.
- Імена файлів мають відповідати типу документа (наприклад: паспорт.pdf, трудова_книжка.jpg).
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