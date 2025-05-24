Как подать заявление на назначение пенсии онлайн: ответ ПФУ

Подать заявление на назначение пенсии можно дистанционно через вебпортал электронных услуг ПФУ. Это просто, быстро и удобно.

Главное управление Пенсионного фонда Украины в Черновицкой области напомнило, как подать заявление на назначение пенсии онлайн. Инструкция проста и удобна в использовании.

Пошаговая инструкция:

Войдите в личный кабинет на вебпортале Пенсионного фонда, используя квалифицированную электронную подпись (КЭП). В меню слева выберите раздел "О пенсионном обеспечении", а затем пункт "Заявление о назначении пенсии". Заполните электронную форму: в поле "Вид пенсии" из списка выберите нужную (по возрасту, по инвалидности, при потере кормильца и т.п.). Загрузите предварительно подготовленные скан-копии документов и нажмите кнопку "Сформировать заявление". Проверьте все внесенные данные, нажмите "Подписать и отправить в ПФУ". Отследить статус обработки заявления можно в кабинете во вкладке "Мои обращения".

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Требования к сканированным документам:

Размер каждого файла – не более 1 МБ .

. Допустимые форматы: JPG, JPEG, PDF .

. Многостраничные документы необходимо сканировать полностью и объединять в один файл .

. Скан-копии должны быть из оригиналов , четкие, цветные и хорошо читаемые.

, четкие, цветные и хорошо читаемые. Имена файлов должны соответствовать типу документа (например: паспорт.pdf, трудовая_книжка.jpg ).

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