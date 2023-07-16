Як підготувати варення до випікання пирогів, щоб воно не витікало та не пригорало

Пироги з варенням або повидлом завжди є популярними на столі. Ця смакота, доступна за ціною, подобається всім без винятку.

Але є один нюанс, який може перевести випічку на катастрофу – це рідке варення, яке може розтікатися. Це може зіпсувати враження від страви і навіть призвести до пригоряння цукру. Pixelinform пропонує ефективний метод підготовки варення.

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Часом можна почути пораду використовувати крохмаль. Це дійсно допомагає згущувати начинку і зробити її густішою, але також може надати особливого присмаку.

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Інші господині використовують вівсяні пластівці, але в такому випадку начинка може вийти недостатньо структурованою і неприємного смаку. Проте існує більш надійний метод.

Лайфхак з манкою: Досвідчені кулінари рекомендують використовувати манну крупу як загущувач. Цей продукт не впливає на смак ягідної начинки, але забезпечує їй густу консистенцію. Для цього ставимо рідке варення у каструлю на плиту і нагріваємо.

Додаємо одну ложку манки, перемішуємо і чекаємо близько хвилини. Потім вимикаємо плиту і залишаємо, щоб варення охолонуло. Після цього можна безпечно використовувати його для випічки.

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