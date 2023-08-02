Як підключити WhatsApp на 4-х пристроях одночасно: інструкція

WhatsApp тепер пропонує зручний спосіб синхронізувати свій обліковий запис на декількох пристроях одночасно. Ви зможете підключити до чотирьох пристроїв свій обліковий запис WhatsApp і з легкістю перемикатися між ними, не втрачаючи доступ до повідомлень та історії чатів.

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Як повідомляє Mashable, ось кілька простих кроків, які допоможуть вам підключити WhatsApp на кількох пристроях:

Встановіть останню бета-версію WhatsApp на пристрої, який ви хочете зв'язати зі своїм обліковим записом. Після цього вам буде показаний QR-код; Відкрийте WhatsApp на вашому основному смартфоні (iOS або Android), перейдіть до меню налаштувань та виберіть "Пов'язані пристрої"; Натисніть "Підключити пристрій"; Сфотографуйте QR-код з додаткового пристрою за допомогою камери вашого основного смартфону.

Тепер ви зможете використовувати WhatsApp на своєму комп'ютері або планшеті, не підключаючись до Wi-Fi з основного телефону. Ви все ще зможете користуватися WhatsApp на своєму телефоні, але тепер зможете зайти на свій обліковий запис з будь-якого з підключених пристроїв, коли вам зручно.

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Ця нова функція стане у пригоді користувачам, які мають декілька пристроїв та часто перемикаються між ними. За допомогою цього способу, ви легко будете вести діалоги та отримувати повідомлення на будь-якому пристрої, що значно полегшить спілкування в повсякденному житті.

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