Як отримати пенсію по довіреності: відповідь ПФУ

Українські пенсіонери на сьогоднішній день мають можливість оформити свою пенсію в режимі онлайн та отримувати виплати на банківську картку, навіть якщо вони перебувають за кордоном. Проте, інші особи також можуть отримувати пенсію за пенсіонера, якщо у них є довіреність на цю процедуру.

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Пенсійний фонд України розповів, як оформити довіреність на отримання пенсії. У Пенсійному фонді нагадали українцям, що порядок оформлення та строк дії довіреності визначено відповідно до українського законодавства.

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Зазвичай така довіреність видається на один рік. Протягом цього періоду пенсіонер, на користь якого здійснюються виплати, повинен поновити своє право на отримання пенсії за довіреністю. Для цього потрібно особисто подати заяву в будь-якому зручному сервісному центрі Пенсійного фонду.

На відомості про виплату пенсій, яку надає орган Пенсійного фонду, після одного року дії доручення робиться відмітка поруч із прізвищем одержувача про поновлення заяви на виплату пенсії за дорученням. Без відповідної позначки в цьому документі виплата пенсії за довіреністю не може бути здійснена, якщо пройшло більше року з дати видання доручення.

Довіреність можна скласти у нотаріуса, який підготує необхідний документ згідно зі статтею 245 Цивільного Кодексу України. Звертатися до Пенсійного фонду для цього не потрібно.

У документі обов'язково потрібно вказати спосіб отримання пенсійних виплат, чи то через пошту, чи через банк. Доручена особа повинна буде пред'явити довіреність відповідному органу при отриманні пенсії.

Нагадаємо, експерт з питань соціальної політики Андрій Павловський розповів, чи зміниться розмір мінімальної пенсії до кінця 2023 року.

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