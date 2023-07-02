Як зрозуміти, що настав час поливати кімнатні рослини

Кімнатні рослини є не лише прикрасою нашого будинку, але й сприяють очищенню повітря від вуглекислого газу та підвищують вологість. Важливо правильно доглядати за ними, особливо в спекотну пору року, коли рослини потребують більше води.

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З першими ознаками пересихання ґрунту у горщику, можна провести просту перевірку. Достатньо вставити палець на декілька сантиметрів у землю. Якщо відчуваєте сухість, це означає, що рослину слід полити. Проте, не дозволяйте надлишкового накопичення води у горщику, оскільки це може пошкодити кореневу систему.

Одним з безпечних способів підтримувати вологість рослин є обприскування листя. Це дозволяє забезпечити їм достатню кількість вологи без ризику перенасичення.

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Також важливо знати, які рослини потребують більше світла, а яким краще забезпечити полегшену тінь. Це допоможе запобігти пошкодженню листя від надмірного сонячного випромінювання, яке може негативно вплинути на ріст і розвиток рослин.

Під час холодних місяців також слід уникати розміщення горщиків поряд з гарячими батареями або обігрівачами, оскільки це може спричинити пересушування ґрунту та пошкодження рослин. Так само, не розміщуйте їх у занадто холодних місцях або під потягами.

Забезпечуючи своїм кімнатним рослинам відповідний догляд і увагу, ви створите для них сприятливі умови, що сприятимуть їхньому здоров'ю та красі у будь-яку пору року.

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