Як правильно провітрювати оселю взимку: прості поради

Провітрювати квартиру взимку, коли на вулиці морози, загрожує протягами, дискомфортом та запотіванням вікон, особливо, якщо відкривати вікна або кватирки надовго. Для ефективного зимового провітрювання житла потрібно дотримуватися кількох простих правил.

Якщо у квартирі працює опалення, то відразу ж виникне проблема перепаду домашньої і вуличної температур, що і призводить до поганих наслідків. Як провітрювати оселю правильно, читайте у нашому матеріалі.

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Як довго потрібно провітрювати квартиру взимку:

Провітрювання взимку робити слід швидко, але максимально інтенсивно. При розкритих віконних стулках прискорений обмін повітрям не викличе вихолоджування приміщення;

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Не слід влаштовувати взимку протяги, щоб не переохолодити стінові конструкції;

Квартиру варто провітрювати вранці та на ніч, а якщо ви вдома весь день, то і в обід;

Не тримайте кватирку постійно відкритою, це призведе до надмірної втрати тепла з приміщення, зниження температури стін і меблів. Повітря в кімнаті повністю зміниться, а температура знову відновиться за 5-10 хвилин;

Якщо на вулиці сильний мороз, то час провітрювання можна скоротити до 3-5 хвилин;

Щоб мінімізувати конденсат у квартирі, слід поливати квіти не так часто, як в інші пори року. Також не слід сушити білизну та користуватися зволожувачами повітря в тому приміщенні, яке регулярно провітрюється.

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Для того, щоб провітрювати приміщення швидко потрібно влаштувати наскрізне провітрювання квартири. Відкрийте вікна і балконні двері, що розташовуються на протилежних стінах житла. Якщо квартира кутова, допускається провітрювання через вікна перпендикулярних стін. Щоб свіже повітря безперешкодно циркулювало у квартирі, міжкімнатні двері також слід відчинити.

Найскладніше – швидко провітрити кімнату з вікнами, які виходять на одну сторону вулиці. Так вентиляція відбувається дуже повільно, навіть якщо на вулиці дуже вітряно. У такому випадку може допомогти побутовий вентилятор. Встановіть його в створі розкритого вікна, увімкнувши на повну потужність і він швидко провітрить приміщення.

Проте треба пам'ятати, що протяги можуть стати причиною хвороб. Стежте за тим, щоб під час провітрювання в приміщенні нікого не було. Слід пам'ятати, що повітря з вулиці потрапляє у квартиру неочищеним, наповненим алергенами, вуличним смогом і вихлопними газами авто. Тому від такого варіанту краще відмовитися, якщо житло розташоване поблизу жвавих транспортних артерій.

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