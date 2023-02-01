Как правильно проветривать дом зимой: простые советы

Проветривать квартиру зимой, когда на улице морозы грозит сквозняками, дискомфортом и запотеванием окон, особенно если открывать окна или форточки надолго. Для эффективного зимнего проветривания жилья нужно соблюдать несколько простых правил.

Если в квартире работает отопление, то сразу возникнет проблема перепада домашней и уличной температур, что и приводит к плохим последствиям. Как проветривать дом правильно, читайте в нашем материале.

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Как долго нужно проветривать квартиру зимой:

Проветривание зимой производить следует быстро, но максимально интенсивно. При распахнутых оконных створках ускоренный обмен воздухом не вызовет охлаждения помещения;

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Не следует устраивать зимой сквозняки, чтобы не переохладить стеновые конструкции;

Квартиру следует проветривать утром и на ночь, а если вы дома весь день, то и в обед;

Не держите форточку постоянно открытой, это приведет к чрезмерной потере тепла из помещения, снижению температуры стен и мебели. Воздух в комнате полностью изменится, а температура снова восстановится через 5-10 минут;

Если на улице сильный мороз, время проветривания можно сократить до 3-5 минут;

Чтобы минимизировать конденсат в квартире, следует поливать цветы не так часто, как в другие времена года. Также не следует сушить белье и пользоваться увлажнителями воздуха в помещении, которое регулярно проветривается.

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Для того чтобы проветривать помещение быстро – нужно устроить сквозное проветривание квартиры. Откройте окна и балконные двери, размещающиеся на противоположных стенах жилья. Если квартира угловая, то допускается проветривание через окна перпендикулярных стен. Чтобы свежий воздух беспрепятственно циркулировал в квартире, межкомнатную дверь также следует открыть.

Сложнее всего – быстро проветрить комнату с окнами, которые выходят на одну сторону улицы. Так вентиляция происходит очень медленно, даже если на улице очень ветрено. В этом случае может помочь бытовой вентилятор. Установите его в створе раскрытого окна, включив на полную мощность и быстро проветрив помещение.

Однако следует помнить, что сквозняки могут стать причиной болезней. Следите за тем, чтобы при проветривании в помещении никого не было. Следует помнить, что воздух с улицы попадает в квартиру неочищенным, наполненным аллергенами, уличным смогом и выхлопными газами. Поэтому от такого варианта лучше отказаться, если жилье расположено вблизи оживленных транспортных артерий.

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