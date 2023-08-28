Як приготувати дієвий засіб від попелиці з харчовою содою

Попелиця – це дрібна комаха, яка харчується соком рослин. Вона завдає шкоди рослинам, висмоктуючи їхній сік, що може призвести до їхнього в'янення, пожовтіння та загибелі.

Попелиця також виділяє падь, яка є солодкою рідиною, що приваблює мух і інших комах. Попелиці розмножуються дуже швидко, і одна самка може дати життя сотням личинок за сезон. Личинки попелиці схожі на дорослих особин, але не мають крил.

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Ці шкідники також можуть бути переносниками захворювань рослин. Тому важливо контролювати популяцію попелиці на рослинах, щоб запобігти поширенню захворювань.

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Пропонуємо дізнатися, як швидко позбутися від попелиці за допомогою харчової соди.

Спробуйте створити такий розчин: у двох склянках теплої води розчиніть пів чайної ложки соди, пів склянки олії та додайте 5 крапель засобу для миття посуду. Змішайте все та перелийте в пульверизатор.

Розпиліть цей засіб на попелицю, обробіть також листя та стебла рослини, на якому були шкідники.

Листові овочі можна посипати сумішшю рівних частин харчової соди та борошна – цей засіб також дозволить позбутися шкідників.

Нагадаємо, що багато людей використовують спреї або рідини, щоб позбутися комарів, але ці засоби містять хімічні речовини, які можуть мати негативний вплив на здоров'я та дихання. Але є інші способи, які допоможуть вам позбутися комарів в домашніх умовах.

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