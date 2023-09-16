Як приготувати ідеальні яйця-пашот без оцту: секрети кухарів

Яйця дуже смачні та наповнені необхідними поживними речовинами, що робить їх фантастичним доповненням до будь-якої страви. Яйця-пашот втрачають найменшу кількість поживних речовин у процесі варіння.

Однак багатьом часто важко приготувати яйце-пашот. Кухарі поділились секретом, як можна отримати ідеальну страву без використання оцту, повідомляє Express.co.uk.

Немає потреби в каструлі для варіння яєць, оцті чи навіть у збиванні химерного виру киплячої води, як це роблять деякі кухарі. Натомість для отримання "ідеальних" результатів для цього методу потрібні лише яйце та трохи води.

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Налийте окріп з чайника в неглибоку каструлю або сковорідку, на глибину приблизно 3 см. Знову доведіть до кипіння, потім зменшіть до кипіння.

Вибийте яйце у чашку, а тоді обережно опустіть у воду. За один раз варіть не більше двох-трьох яєць.

Залишіть яйце варитися на дві хвилини, і в результаті вийде м’яке яйце-пашот. Для тих, хто віддає перевагу твердим яйцям-пашот, варто залишити його ще на хвилину.

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