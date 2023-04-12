Як приготувати паску, щоб вона точно вийшла вдалою: найпростіший рецепт для новачків

Пропонуємо ознайомитись з рецептом великодньої паски, за яким навіть новачку, який вперше займається випічкою, вдасться приготувати цей традиційний святковий виріб з дріжджового тіста з родзинками, цукатами та глазур'ю.

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Інгредієнти:

500 г борошна;

200 мл молока;

100 г вершкового масла;

100 г цукру;

10 г сухих дріжджів;

три яйця;

100 г родзинок;

50 г цукатів;

дрібка солі;

1 ч. л. ванільного цукру.

Для глазурі:

100 г цукрової пудри;

2 ст. л. лимонного соку;

2 ст. л. води.

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У невеликій каструлі підігрійте молоко до теплого і розчиніть у ньому дріжджі та одну столову ложку цукру. Залишіть на 10 хвилин, щоб дріжджі підійшли. У великій мисці змішайте борошно, залишок цукру, ванільний цукор і сіль. В окремій мисці збийте яйця вилкою. Додайте в миску з борошном розчинені дріжджі, яйця та розтоплене масло. Замісіть м'яке та еластичне тісто, за необхідності додаючи трохи борошна чи молока.

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Перекладіть тісто на присипану борошном поверхню і добре вимісіть його руками, приблизно 10 хвилин. Покладіть тісто назад у миску, накрийте її рушником або плівкою і поставте в тепле місце на 1-1,5 години, щоб тісто піднялося вдвічі. Тим часом застеліть форми для паски пергаментним папером або змастіть маслом і посипте борошном. Підсушіть родзинки на сухій сковороді протягом кількох хвилин, щоб вони стали м'якими і соковитими.

Після того як тісто підійшло, додайте до нього розпушувач (соду або порошок для випічки) і перемішайте, щоб розподілити розпушувач рівномірно. Додайте родзинки та цукати до тіста і знову перемішайте.

Розкладіть тісто рівномірно у підготовлені форми для паски, розгладьте поверхню ложкою або вологими руками. Покрийте форми рушником і залиште в теплому місці на ще 30-40 хвилин, щоб тісто підійшло в формах.

Попередньо нагрійте духовку до 180°C. Поставте форми з тістом в розігріту духовку та випікайте паски протягом 40-45 хвилин, або до золотистого кольору і до того часу, поки вони випікатимуться в середині. Після випічки вийміть паски з духовки та дайте їм охолонути в формах протягом 10-15 хвилин.Потім зніміть паски з форм, перекладіть на тарілку і залиште до повного охолодження.

Підготуйте глазур, змішавши цукрову пудру, лимонний сік та воду до однорідної консистенції. За допомогою ложки або кондитерського мішка прикрасьте охолоджені паски глазур'ю. Декоруйте паски за бажанням і залиште глазур відпочити до повного затвердіння.

Смачної вам великодньої паски! Насолоджуйтеся цим традиційним святковим смаколиком разом з вашою родиною та друзями!

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