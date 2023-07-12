Як приготувати пікантні мариновані огірки "по-фінськи" з гірчицею на зиму

У літній період, коли господині та господарі займаються заготівлями на зиму, вони часто експериментують з новими способами консервації. Цього разу розкажемо вам про мариновані огірки "по-фінськи" з додаванням гірчиці. Нижче ви знайдете детальний опис цього рецепту та послідовні кроки для його приготування.

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Інгредієнти:

2 кг огірків;

2 л води;

4 ст.л. солі;

260 г цукру;

330 мл оцту 6%;

1,5 ч.л. насіння гірчиці;

2 шт. лаврового листа.

Спосіб приготування:

У каструлю налити воду і додати сіль, цукор, насіння гірчиці та лавровий лист. Поставити каструлю на вогонь і довести до кипіння; Підготувати огірки, розрізавши їх на великі шматочки; Після того, як вода закипить, додати оцет і знову довести до кипіння; Додати огірки до маринаду і готувати протягом 3-5 хвилин, доки огірки не змінять колір; Після приготування розкласти огірки у попередньо стерилізовані банки; Залити огірки маринадом, щільно закрити кришками або закатати; Поставити банки у темне місце до повного охолодження. Зручно також накрити банки щільною тканиною.

цей смачний овоч.

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