Как приготовить пикантные маринованные огурцы "по-фински" с горчицей на зиму
В летний период, когда хозяйки и хозяева занимаются заготовками на зиму, они часто экспериментируют с новыми способами консервации. На этот раз расскажем вам о маринованных огурцах "по-фински" с добавлением горчицы. Ниже вы найдете подробное описание этого рецепта и последовательные шаги по его приготовлению.
Читайте также: Огурцы точно не будут горчить: известная огородница раскрыла секрет выращивания
Ингредиенты:
- 2 кг огурцов;
- 2 л воды;
- 4 ст.л. соли;
- 260 г сахара;
- 330 мл уксуса 6%;
- 1,5 ч.л. семена горчицы;
- 2 шт. лаврового листа.
Способ приготовления:
- В кастрюлю налить воду и добавить соль, сахар, семена горчицы и лавровый лист. Поставить кастрюлю на огонь и довести до кипения;
- Подготовить огурцы, разрезав их на большие кусочки;
- После того как вода закипит, добавить уксус и снова довести до кипения;
- Добавить огурцы в маринад и готовить в течение 3-5 минут, пока огурцы не изменят цвет;
- После приготовления разложить огурцы в предварительно стерилизованные банки;
- Залить огурцы маринадом, плотно закрыть крышками или закатать;
- Поставить банки в темное место для полного охлаждения. Удобно накрыть банки плотной тканью.
этот вкусный овощ.
Предлагаем узнать способ, как заморозить огурцы на зиму, чтобы добавлять их в блюда.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!