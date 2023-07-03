Як приготувати пікантний соус із вишень до м'яса: простий рецепт зі свіжих ягід
Ароматний соус із вишень – ідеальне поєднання для м'ясних страв та сирів. Його вишуканий смак не залишить байдужим жодного гурмана. А ще цей соус можна приготувати наперед і зберегти на зиму.
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Інгредієнти:
- Свіжі вишні – 1 кг;
- Цукор – 250 г;
- Часник – 3 зубчики;
- Мелена паприка – 1,5 чайної ложки;
- Карі – 1,5 чайної ложки;
- Мелений коріандр – 1 чайна ложка;
- Мелений червоний перець – 1,5 чайної ложки;
- Мелений чорний перець – 1 чайна ложка;
- Бальзамічний оцет – 3 столові ложки;
- Гвоздика – 0,5 чайної ложки;
- Сіль – 1 чайна ложка.
Процес приготування:
- Почніть зі мийки вишень і видалення кісточок. Потім перемеліть їх блендером до отримання однорідної маси;
- Перенесіть отриману масу в сотейник. Розігрійте його до кипіння, знімаючи піну, яка утвориться. Додайте цукор, сіль та всі спеції. Добре перемішайте;
- Варіть соус на помірному вогні, помішуючи протягом 20 хвилин. Потім додайте пресований часник і продовжуйте варити ще п'ять хвилин;
- Розлийте готовий соус по підготовлених баночках.
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