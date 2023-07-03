Как приготовить пикантный соус из вишен к мясу: простой рецепт из свежих ягод
Ароматный соус из вишен – идеальное сочетание мясных блюд и сыров. Его изысканный вкус не оставит равнодушным ни одного гурмана. А еще этот соус можно приготовить заранее и сохранить на зиму.
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Ингредиенты:
- Свежие вишни – 1 кг;
- Сахар – 250 г;
- Чеснок – 3 зубчика;
- Молотая паприка – 1,5 чайной ложки;
- Кари – 1,5 чайной ложки;
- Молотый кориандр – 1 чайная ложка;
- Молотый красный перец – 1,5 чайной ложки;
- Молотый черный перец – 1 чайная ложка;
- Бальзамический уксус – 3 столовые ложки;
- Гвоздика – 0,5 чайной ложки;
- Соль – 1 чайная ложка.
Процесс приготовления:
- Начните с мойки вишен и удаления косточек. Затем перемолите их блендером до получения однородной массы;
- Перенесите получившуюся массу в сотейник. Разогрейте его до кипения, снимая образующуюся пену. Добавьте сахар, соль и все специи. Хорошо перемешайте;
- Варите соус на умеренном огне, помешивая в течение 20 минут. Затем добавьте прессованный чеснок и продолжайте варить еще 5 минут;
- Разлейте готовый соус по подготовленным баночкам.
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