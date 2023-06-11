Як прочитати видалене повідомлення в Telegram: корисний лайфхак для Android

Серед усіх популярних месенджерів на сьогоднішній день лише Telegram дозволяє безповоротно видаляти повідомлення з переписки. У відміну від Viber або WhatsApp, в стрічці не залишається жодних позначок або сповіщень – відправлене повідомлення просто зникає, ніби його ніколи не було.

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Проте, виявляється, є хитрий спосіб прочитати видалене повідомлення в Telegram, якщо ви користуєтесь смартфоном на базі операційної системи Android. Не потрібно нічого завантажувати або встановлювати – ця функція доступна на всіх версіях ОС, починаючи з Android 11.

Більшість смартфонів на базі операційної системи Android мають вбудовану функцію "Історія сповіщень". Ось як її активувати:

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Відкрийте "Налаштування" на своєму пристрої; Оберіть "Сповіщення"; Знайдіть опцію "Історія сповіщень" і увімкніть її.

Після активації "Історії сповіщень" ваш смартфон почне відстежувати всі вхідні сповіщення, включаючи ті, які видалені відправником.

Тепер, якщо повідомлення було доставлено на ваш смартфон, воно буде збережено в цьому журналі, і ви зможете прочитати його в будь-який час, навіть якщо відправник натисне кнопку "Видалити для всіх".

Варто зазначити, що якщо у вашій версії Android ви не знайдете опцію "Історія сповіщень" за вказаним шляхом, спробуйте перевірити розділ системних налаштувань, що відповідає за управління повідомленнями. Ця функція має бути присутня, принаймні, на пристроях OnePlus, Xiaomi і Samsung.

Як альтернативний варіант, у Google Play є спеціальні додатки, які можуть перехоплювати і зберігати повідомлення з будь-якого месенджера, навіть якщо співрозмовник видалив їх. Однак у такому випадку можуть виникнути складнощі щодо довіри до того, що оповіщення не надсилаються на інший сервер. Тому використовуйте такі додатки на свій страх і ризик.

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