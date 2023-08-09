Як зробити оладки та млинці смачнішими та не заляпатись топінгами: цікавий лайфхак

Мова піде про додаткові соуси, які часто застосовуються для поливання готових млинців та оладок. Це особливо корисний підхід, якщо ви хочете зменшити вміст цукру у рецепті.

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Багато фудблогерів рекомендують цей трюк, особливо для батьків маленьких дітей, пише Shuba. Використовуючи такий метод, ви зможете уникнути бруду та незручностей, які часом виникають при застосуванні шоколадних паст, меду, варення та інших додатків після приготування млинців та оладок.

Щоб зробити приготування млинців ще швидше, варто зготувати суху суміш заздалегідь і зберігати її в герметичному контейнері.

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Важливо зауважити, що додаткові інгредієнти використовуються під час смаження, а не накладаються зверху після готовності.

Якщо ви прагнете використовувати фрукти чи ягоди в млинцях, вам слід їх ретельно розтерти, змішати з невеликою кількістю йогурту або сметани, а потім додавати до тіста прямо на сковороді.

Щоб виконати цей лайфхак, достатньо обсмажити оладки або маленькі млинці з одного боку, перевернути їх, додати обрану приправу на смак та знову перевернути. Важливо звернути увагу на консистенцію соусів – вони повинні бути досить рідкими чи густими відповідно до ваших уподобань.

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