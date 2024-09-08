Як сказати 'изощряться' українською: відповідь Авраменка

Багато українців, які раніше спілкувалися російською, почали переходити на українську після повномасштабного вторгнення рф, оскільки не хочуть мати нічого спільного з країною-агресором. Проте для деяких відомих слів досить складно знайти українські аналоги. Наприклад, слово "изощряться".

У прямому ефірі "Сніданку з 1+1" відомий мовознавець Олександр Авраменко пояснив, як українською правильно перекласти слово "изощряться". Воно означає виконувати щось дуже майстерно, доводячи дію до віртуозності, використовуючи свої навички та здібності.

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За словами Авраменка, в українській мові є щонайменше п'ять гарних відповідників для цього російського слова:

виламуватися;

викаблучуватися;

звиватися;

вправлятися;

витончуватися.

Проте важливо пам'ятати, що кожен із цих відповідників використовується в різних контекстах. Наприклад, можна "витончуватися у мистецтві кулінарії", але "вправлятися в тенісі" або "викаблучуватися перед незнайомцем".

Однак, коли мова йде про стійкий вираз "изощряться в красноречии" в російській, найвлучніше українською буде сказати "розсипати перли красномовства". Це звучить надзвичайно гарно та виразно.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як правильно звертатися до незнайомих українок.

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