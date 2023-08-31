Як знизити витрату палива на авто: дієві способи

Через зростання вартості палива для водіїв все актуальнішим стає питання економії бензину та дизелю під час їзди на автомобілі. Існують прості та безпечні лайфхаки, які допоможуть економити паливо.

Про це повідомили в Pixel. Зазначили, що автомобіль може менше споживати палива, якщо обрати певний стиль водіння.

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Вибір оптимальної швидкості

Запам'ятайте поняття "крейсерська швидкість" – це та швидкість, при якій транспортний засіб споживає мінімум пального. Для легкових автомобілів це, зазвичай, 90-100 кілометрів на годину. Дотримання цієї швидкості на трасі може суттєво знизити витрати на пальне. Варто пам'ятати, що цей метод варто застосовувати тільки на дорогах поза населеними пунктами.

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Обережний стиль водіння

Різкі маневри, раптові гальмування та постійні обгони призводять до вищої витрати пального. Виберіть більш обережний та акуратний стиль водіння, що не тільки зменшить витрати палива, але й позитивно вплине на безпеку дорожнього руху.

Приберіть зайві речі з багажника

Вага автомобіля безпосередньо впливає на його витрату пального. Переконайтеся, що ви не перевантажуєте багажник непотрібними речами. Якщо у вас є зайвий багаж, зокрема інструменти, які не плануєте використовувати в дорозі, заберіть їх із багажника – це дозволить зменшити витрати пального.

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