Як сіль допоможе вберегти дім та маленьких дітей від лиха: народні прикмети та забобони

Сіль є не тільки важливим продуктом для кухні, але і енергетично потужною субстанцією, яка може захистити від лихого ока і зняти дію вроків. Якщо у вас є маленька дитина, яка має слабку енергетику і не може подбати про себе сама, ви можете захистити її за допомогою солі.

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Одним зі способів є додавання дрібки солі до наповнювача дитячої подушки, оскільки подушка контактує з головою і вбирає в себе енергетику людини, в тому числі й дитини. Зашийте у подушку полотняний пакет із сіллю, щоб забезпечити невразливість цієї енергетики для негативних впливів. Не забувайте час від часу міняти пакет, оскільки сіль накопичує енергію.

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Ще один спосіб – взяти мішечок з сіллю з собою на прогулянку в колясці, оскільки під час прогулянки немає гарантії того, хто і як подивиться на вашу дитину. Мішечок з сіллю можна помістити в коляску поруч з малюком.

Також, розсипання трошки солі на порозі може стати потужним захисним бар’єром, який не допустить негативну енергетику в приміщення. Цей метод був популярним серед наших предків, які захищали свої оселі від злого ока. Ви можете використати цей спосіб для захисту як окремої дитячої кімнати, так і всього помешкання.

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