Как соль поможет уберечь дом и маленьких детей от бед: народные приметы и предрассудки

Соль является не только важным продуктом для кухни, но и энергетически мощной субстанцией, которая может защитить от зла и снять действие сглаза. Если у вас есть маленький ребенок, который имеет слабую энергетику и не может позаботиться о себе самом, вы можете защитить его с помощью соли.

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Одним из способов является добавление щепотки соли к наполнителю детской подушки, поскольку подушка контактирует с головой и впитывает в себя энергетику человека, в том числе и ребенка. Зашейте в подушку холщовый пакет с солью, чтобы обеспечить неуязвимость этой энергетики для негативных воздействий. Не забывайте время от времени менять пакет, поскольку соль накапливает энергию.

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Еще один способ – взять мешочек с солью с собой на прогулку в коляске, поскольку во время прогулки нет гарантии того, кто и как посмотрит на вашего ребенка. Мешочек с солью можно поместить в коляску рядом с малышом.

Также, рассыпание немного соли на пороге может стать мощным защитным барьером, который не допустит негативную энергетику в помещение. Этот метод был популярен среди наших предков, защищавших свои дома от злого глаза. Вы можете использовать этот способ для защиты как отдельной детской комнаты, так и всей квартиры.

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