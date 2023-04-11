Як прибрати нецікаві відео з рекомендацій: 5 корисних функцій Youtube, про які ви могли не знати

Найбільший відеохостинг у світі – YouTube – постійно розвивається, змінює свій зовнішній вигляд та розширює свої можливості. Якщо ви є звичайним користувачем та не глибоко вивчали цей сервіс, то можливо, багато корисних функцій YouTube вам залишилися невідомими.

Однак, використання цих функцій в роботі може підвищити зручність взаємодії з сервісом на новий рівень. Ми підготували для вас добірку корисних функцій YouTube, про які ви, можливо, не знали.

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Додати відео в чергу

Одна з корисних функцій YouTube – це можливість додавання відео в чергу для подальшого перегляду. Щоб це зробити, просто натисніть на значок з трьома крапками біля відео, яке ви хочете додати в чергу, і оберіть пункт "Додати в чергу".

Відео дня

Прибрати нецікаві відео та канали з рекомендацій

Ще одна корисна функція – це можливість сховати рекомендації від каналів, які вам нецікаві. Натисніть на значок "..." біля відео, яке вам не подобається в рекомендаціях, і оберіть пункт "Не рекомендувати канал", щоб позбутися непотрібних рекомендацій.

Поділитись відео з прив'язкою до часу

Також на YouTube є можливість відправляти посилання на конкретний момент відео. Для цього просто натисніть правою кнопкою миші на відео і оберіть "Копіювати URL адресу з цього часу", щоб надіслати посилання, яке автоматично відкриє відео з певного моменту.

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Приховати історію переглядів

Якщо ви хочете приховати свою історію переглядів від інших користувачів, ви можете змінити налаштування конфіденційності. Зайдіть в "Налаштування" -> "Конфіденційність" -> "Списки відтворення та підписки" і переведіть їх в режим приватності, щоб приховати свою історію переглядів.

Сповільнити або пришвидшити відтворення відео

Крім того, YouTube також надає можливість змінювати швидкість відтворення відео. Просто натисніть на значок шестерні в нижньому кутку справа ("Налаштування"), і в пункті меню "Швидкість відтворення" виберіть потрібне вам значення.

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