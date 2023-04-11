Как убрать неинтересные видео по рекомендациям: 5 полезных функций Youtube, о которых вы могли не знать

Самый большой видеохостинг в мире – YouTube – постоянно развивается, меняет внешний вид и расширяет свои возможности. Если вы являетесь обычным пользователем и не глубоко изучали этот сервис, возможно, многие полезные функции YouTube вам остались неизвестными.

Однако использование этих функций в работе может повысить удобство взаимодействия с сервисом на новый уровень. Мы подготовили для вас подборку полезных функций YouTube, о которых вы, возможно, не знали.

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Добавить видео в очередь

Одна из полезных функций YouTube – это возможность добавления видео в очередь для дальнейшего просмотра. Чтобы это сделать, просто нажмите на значок с тремя точками возле видео, которое вы хотите добавить в очередь, и выберите пункт "Добавить в очередь".

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Убрать неинтересные видео и каналы по рекомендациям

Еще одна полезная функция – это возможность скрыть рекомендации от неинтересных каналов. Нажмите на значок "..." возле видео, которое вам не нравится в рекомендациях, и выберите "Не рекомендовать канал", чтобы избавиться от ненужных рекомендаций.

Поделиться видео с привязкой ко времени

Также на YouTube есть возможность отправлять ссылку на конкретный момент видео. Для этого просто нажмите правой кнопкой мыши на видео и выберите команду "Копировать URL адрес с этого времени", чтобы отправить ссылку, которая автоматически откроет видео с определенного момента.

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Скрыть историю просмотров

Если вы хотите скрыть свою историю просмотров от других пользователей, можно изменить настройки конфиденциальности. Зайдите в "Настройки" -> "Конфиденциальность" -> "Списки воспроизведения и подписки" и переведите их в режим конфиденциальности, чтобы скрыть свою историю просмотров.

Замедлить или ускорить воспроизведение видео

Кроме того, YouTube также дает возможность изменять скорость воспроизведения видео. Просто нажмите на значок шестерни в нижнем углу справа ("Настройки"), и в пункте меню "Скорость воспроизведения" выберите нужное значение.

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