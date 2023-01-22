Як прибрати іржу з металевих інструментів за допомогою картоплі та лимону: 5 несподіваних засобів

Металеві предмети, серед яких ножі та ножиці, садові інструменти, автомобільні інструменти можуть зазнавати корозії металу. Якщо на таких предметах з’явилася перша іржа - потрібно позбутися її якнайшвидше.

Не обовязково для цього купувати спеціальні засоби. Фахівці рекомендують економні лайфхаки, яки допоможуть привести ваші металеві предмети до ладу.

Оцет

Помістіть металеві предмети в оцет на кілька хвилин. Придивіться до металевих поверхонь, іржа повинна починати відходитися. Зніміть її жорсткою губкою чи металевою мочалкою. Якщо іржа дуже сильна, спробуйте замочити ці предмети в ємності та оцті на ніч.

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Сода

Харчова сода не тільки помічник для кулінарів, а допоможе навіть у побутових справах. Для того, щоб видалити іржу потрібно змішати харчову соду з водою у вигляді пасти та нанести на пошкоджені іржою предмети. Якщо вона зчистилася не поступово, процедуру можна повторити.

Лимон та сіль

Насипте сіль на іржавий метал, а зверху полийте свіжим соком лимона. Залишіть на дві години. Візьміть шкірку лимона і пройдіть нею по металу, а потім змийте іржу за допомогою губки для миття посуду.

Картопля

Цей улюблений овоч виявився незвичним засобом для видалення іржі. Справа у тому, що молода картопля має щавелеву кислоту, яка допоможе нам привести металеві предмети до гарного стану. Розріжте картоплю на дві частини та додайте дрібку солі. Таким чином вся волога, а отже кислота, підніметься назовні. Залишається лише натерти поіржавілі предмети такою картоплиною та залишити на 15 хвилин.

Рідина для чищення унітазів

Лужні компоненти, на які багаті засоби для очищення сантехніки, чудово справляються з іржею. Налийте в невелику ємність засіб для чищення і опустіть в нього інструмент. Через кілька годин від іржі не залишиться і сліду!

Щоб іржа більше не з'являлася, потрібно слідкувати за наступними речами:

після роботи ретельно просушить металеві інструменти. Якщо потрібно, витріть їх серветкою.

автомобільні інструменти та садові можна змащувати олією для металу.

зберігайте їх у сухому приміщенні.

на першому етапі можна спробувати видалити крапки іржі наждачним папером.

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