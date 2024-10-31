Як учаснику бойових дій отримати земельну ділянку від держави

Українське законодавство передбачає низку пільг для учасників бойових дій, серед яких - право на першочергове отримання земельної ділянки. Така можливість доступна для тих, хто ще не скористався правом на безоплатне отримання землі та має відповідні підтверджувальні документи про участь у бойових діях.

Держава визначила чіткі норми щодо розмірів ділянок для різних потреб. Так, для садівництва можна отримати до 0,12 гектара, а для ведення особистого селянського господарства - до 2 гектарів. Розмір ділянки під житлове будівництво залежить від типу населеного пункту: в селах можна претендувати на 0,25 гектара, в селищах - на 0,15 гектара, а в містах - на 0,10 гектара. Для дачного будівництва передбачено ділянки розміром до 0,10 гектара. Про це пише 24 tv.ua.

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Процедура отримання землі починається з подання клопотання до відповідного органу виконавчої влади чи місцевого самоврядування. У документі необхідно зазначити бажане місце розташування ділянки, її цільове призначення та приблизні розміри. Протягом місяця після подання клопотання орган влади має надати дозвіл на розробку проєкту землеустрою або обґрунтовану відмову.

Наступний етап - розробка проєкту землеустрою, яку здійснюють ліцензовані землевпорядні організації. Важливою вимогою є обов'язкове погодження проєкту з територіальним органом Держземагентства України. Якщо ділянка розташована в межах населеного пункту або на ній планується будівництво, потрібне додаткове погодження з органами містобудування та архітектури районної державної адміністрації.

Отримання земельної ділянки - це одноразова можливість, тому важливо відповідально підійти до вибору її розташування та цільового призначення. Така державна підтримка спрямована на забезпечення соціального захисту учасників бойових дій та їхніх родин.

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