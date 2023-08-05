Як видалити цвіль та неприємний запах зі шаф та гардеробів

Затхлий запах, який іноді з’являється навіть у найідеальніших господарках у шафах з одягом або домашнім текстилем, може бути досить неприємним і потребує вирішення. Часто причиною такого запаху є висока вологість, неадекватне провітрювання та недостатнє висушування речей після прання.

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Якщо запах затхлості в’їдається в одяг, його часто доводиться знову прати. Однак, існує простий засіб, який може допомогти вирішити цю проблему, і він доступний в аптеці, пише Телеграф.

Для боротьби зі смородом у шафі, рекомендується придбати перекис водню. Початково, необхідно звільнити шафу від усіх речей. Потім змочити ганчірку перекисом водню і ретельно протерти всі полиці та ящики усередині шафи. Після цього, дайте шафі добре просохнути перед тим, як розкласти всі речі на свої місця.

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Аби уникнути подібних проблем у майбутньому, варто звертати увагу на деякі прості поради. Регулярно перепрати і добре висушувати одяг, а також залишати іноді відкритими дверцята шафи, щоб забезпечити хорошу циркуляцію повітря усередині. Ці прості кроки допоможуть уникнути появи неприємного запаху в вашій шафі та зберегти ваш одяг свіжим і приємним на вигляд.

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