Як видалити сліди від комах на лобовому склі: бюджетні методи

Комахи можуть прилипати до лобового скла автомобіля під час подорожі. Відтерти сліди цих комах може бути завданням, що не завжди легко виконується.

В УНІАН розповіли про доступні та економні способи, які допоможуть швидко та ефективно відмити лобове скло від слідів комах. Ці методи дозволяють позбутися від слідів комах на лобовому склі автомобіля, не витрачаючи при цьому значних коштів на спеціалізовані засоби.

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Оцет 9%:

Цей засіб можна знайти на будь-якій кухні. Розчиніть склянку оцту в воді, змочіть ганчірку та нанесіть розчин на лобове скло. Потім ретельно вимийте теплою водою і витріть мікрофіброю. Оцет не містить компонентів, що можуть подряпати скло, тому очищення виявиться максимально делікатним.

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Засіб для миття посуду:

Миючий засіб для посуду швидко піниться і ефективно очищає не лише тарілки, але і лобове скло автомобіля. Для цього вам знадобиться губка для миття машини. Нанесіть на неї кілька крапель миючого засобу, змочіть водою і ретельно витріть проблемну ділянку на склі автомобілі. Потім змийте теплою водою і витріть мікрофіброю. Цей засіб не рекомендується використовувати на кузові авто, оскільки він може пошкодити фарбу.

Солодка газована вода:

Солодка вода може бути відмінним засобом для видалення слідів комах зі скла авто. Просто вилийте воду на лобове скло, потріть поверхню губкою і змийте все теплою водою.

Нагадаємо, автомобільні експерти поділилися порадами, як позбутися слідів від двірників на лобовому склі машини.

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