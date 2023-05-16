Як в ресторані: секрет приготування пишного омлету

Омлет – найлегша та найшвидша страва, яку зазвичай готують на сніданок. Його запікають в духовці та смажать на сковороді. До омлету можна додавати різні овочі та сир. Існує два правили у приготуванні омлету: виливати на гарячу сковорідку та використовувати свіжі яйця.

Також, для пишності омлету до яєць можна додати борошно чи манну кашу.

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Омлет класичний

Інгредієнти:

– 2 яйця;

– 4 столові ложки молока;

– 1 столова ложка вершкового масла;

– сіль – за смаком.

Спосіб приготування:

Всі складові змішайте та обсмажте на сковороді з олією.

Омлет без молока

На кожне яйце візьміть 5 грам масла та сіль за смаком. Для приготування омлету вам знадобиться міксер.

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Білки відділіть від жовтків та збийте до піків. Жовтки збийте на обсмажте на олії. Зверху розподіліть збиті білки, та смажте ще 7 хвилин під кришкою.

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