Как в ресторане: секрет приготовления пышного омлета
Омлет – самое легкое и быстрое блюдо, которое обычно готовят на завтрак. Его запекают в духовке и жарят на сковороде. К омлету можно добавлять разные овощи и творог. Есть два правила в приготовлении омлета: выливать на горячую сковороду и использовать свежие яйца.
Также, для пышности омлета к яйцам можно добавить муку или манную кашу.
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Омлет классический
Ингредиенты:
– 2 яйца;
– 4 столовые ложки молока;
– 1 столовая ложка сливочного масла;
– соль – по вкусу.
Способ приготовления:
Все компоненты смешайте и обжарьте на сковороде с маслом.
Омлет без молока
На каждое яйцо возьмите 5 г масла и соль по вкусу. Для приготовления омлета вам понадобится миксер.
Белки отделите от желтков и взбейте до пиков. Желтки взбейте и обжарьте на масле. Сверху распределите взбитые белки и жарьте еще 7 минут под крышкой.
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