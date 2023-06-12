Як завжди швидко знаходити свій телефон у кімнаті: лайфхак для забудькуватих

Відстежувати місцезнаходження телефонів iOS і Android можливо навіть без підключення до мережі даних. Наразі існує багато картографічних програм, які дозволяють відстежувати місцезнаходження вашого телефону, на випадок, якщо його загубили десь на вулиці.

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Коли ваш телефон має підключення для передачі даних або підключений до Wi-Fi, він використовує GPS, що допомагає приблизно визначити його місцеположення. У разі iPhone ви також можете відстежити його розташування, навіть якщо він вимкнений або розряджений. Функція Bluetooth location від Apple надає можливість знайти вимкнений iPhone, якщо вона була активована.

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Багато сучасних смартфонів мають вбудовані служби відстеження місцезнаходження, такі як "Find My iPhone" для Apple або "Find My Device" для Android. Ці служби дозволяють вам відстежувати місцезнаходження свого телефону через Інтернет або знайти його на карті. Вони також надають можливість віддалено заблокувати або видалити дані на втраченому пристрої.

Крім того, Apple пропонує користувачам увійти до облікового запису на сторінці iCloud.com/find або використовувати програму "Локатор" на іншому пристрої Apple, щоб знайти свій пристрій.

Як знайти телефон вдома

Clap to Find – це проста та ефективна програма, яка допомагає вам швидко знайти свій телефон, якщо ви його загубили у приміщенні. Просто потрібно сплеснути в долоні, і ваш телефон почне відтворювати звуки.

Програма Clap to Find доступна для завантаження на пристрої iOS і Android. Знайдіть її в App Store або Google Play Store і натисніть кнопку завантаження, щоб почати використовувати.

Після завантаження програми, витратьте деякий час, щоб налаштувати її параметри відповідно до вашого смаку. Ви можете налаштувати чутливість мікрофона і акселерометра, а також вибрати, які звуки або рухи викликають реакцію програми.

Нагадаємо, що при зарядці смартфона від павербанку є певні правила. Завдяки цьому ваш гаджет добре функціонуватиме. Раніше ми писали про одну маленьку хитрість, яка допоможе зарядити смартфон набагато швидше і врятувати кабель смартфона від поломки.

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